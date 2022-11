Ischia: Renzi, Conte è senza vergogna, fatti dicono che ha firmato condono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Conte è un uomo senza vergogna. La tragedia di Ischia lascia senza fiato. Nelle prime ore ho accuratamente evitato di alimentare la politica preferendo unirmi al coro del cordoglio per le vittime e della gratitudine per i soccorritori. Quando però ieri pomeriggio Giuseppe Conte ha scelto su Rai3 di usare la consueta ipocrisia per difendere le scelte del suo governo, mi sono sentito in dovere di rispondere". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "I fatti sono chiari e rimangono scolpiti nella roccia della Gazzetta Ufficiale: nessuna campagna social fatta di fake news può negarli - sottolinea Renzi -. E i fatti dicono che Giuseppe Conte ha firmato il condono per Ischia, ha abolito l’unità di missione 'Italia Sicura' e non ha mandato avanti il progetto 'Casa Italia' lanciato con Renzo Piano". "Nessun artificio retorico può negare questa drammatica realtà. Ci sono gli atti parlamentari a ricordarlo. E la nostra battaglia di allora è nota non solo al popolo delle enews", conclude. (Rin)