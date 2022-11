Sociale: sabato l'inaugurazione del poliambulatorio gratuito Purgatorio ad Arco dove lavorò san Giuseppe Moscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurato sabato 3 dicembre ore 10.30 l'ambulatorio medico "Purgatorio Ad Arco" nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco in Via dei Tribunali, 39 a Napoli. Il presidio sanitario poli-specialistico della Fondazione Massimo Leone onlus, ospitato dall'Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus, offrirà visite specialistiche completamente gratuite alle persone in stato di povertà e marginalità sociale. All'inaugurazione sarà presente il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Interverranno Giuseppe d'Acunto, Presidente Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus, e Carlo Antonio Leone, Presidente Fondazione Massimo Leone onlus. Modererà Antonello Perillo, vicedirettore Tgr Rai nazionale. Un momento storico per l'ambulatorio, nato negli anni venti e che negli stessi luoghi ebbe S. Giuseppe Moscati come consulente dell'allora Istituto di Rigenerazione Fisica, che operava per la cura degli infermi poveri. Oggi riapre grazie all'incontro tra la Fondazione Massimo Leone onlus e Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus, che ha concesso i locali per attivare progetti innovativi in area medica. Durante la cerimonia sarà presentata anche un'opera inedita ritrovata nei depositi dell'Opera Pia che promuoveva una Lotteria Nazionale nata per sostenere proprio l'Istituto di Rigenerazione fisica. La Fondazione Massimo Leone onlus, che dal 1997 si occupa di fornire assistenza medica gratuita a persone senza dimora, in grave marginalità sociale e in stato di indigenza, potrà implementare le sue attività ambulatoriali in un luogo che storicamente ha svolto questo ruolo e ha aperto le porte alle famiglie e alle persone in stato di povertà. (segue) (Ren)