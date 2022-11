Sociale: sabato l'inaugurazione del poliambulatorio gratuito Purgatorio ad Arco dove lavorò san Giuseppe Moscati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia dell'ambulatorio medico "Purgatorio Ad Arco" è intrecciata a quella dell'Istituto di Rigenerazione Fisica, nato il 7 luglio 1926, per opera dell'amministrazione ordinaria dell'Opera Pia Purgatorio ad Arco e del commissario prefettizio di allora Giovanni Conti che ottenne anche una sovvenzione governativa di 60.000 lire per lavori di fabbrica ed arredamento dell'ambulatorio. L'Istituto aveva il compito di dare un supporto alle opere di assistenza medica già fornite dall'Opera Pia, principalmente a domicilio, e ampliare l'assistenza ospedaliera esterna, mantenendo fede agli scopi che i fondatori si erano prefissati: soccorso agli ammalati ed ai bisognosi e opere a suffragio delle anime del Purgatorio con celebrazione di Sante Messe nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. L'Istituto di Rigenerazione Fisica era suddiviso in quattro sezioni: diagnostica, terapeutica, assistenza a domicilio e ricovero in ospedale. La sezione diagnostica prevedeva due sale di osservazione degli infermi, due gabinetti di analisi chimiche e batterioscopiche e un reparto radioscopico e radiografico. La sezione terapeutica prevedeva dieci reparti, dal chirurgico all'oftalmico fino al pediatrico, mentre l'assistenza a domicilio era prevista per le sezioni della città ad esclusione dei "villaggi" e prevedeva anche l'assistenza delle gestanti a domicilio. Il ricovero in ospedale era attuato mediante un contratto con l'Ospedale Elena d'Aosta gestito dal Pio Monte della Misericordia. All'Istituto erano addetti un direttore sanitario, quattro medici ordinari, due medici incaricati (analista e radiologo) dieci sanitari onorari e due coadiutori a titolo gratuito e vi erano tre infermieri e quattro suore, per un totale di 26 persone che costavano 35.560 lire all'anno e che effettuavano un numero elevato di interventi. Fra i medici vi era Giuseppe Moscati, ma anche alcuni dei più importanti e rinomati dottori in servizio della città, come il prof. Mario Zappacosta, Aurelio Smurra e Vittorio Cianci. (Ren)