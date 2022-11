Autonomia: Calderoli , ricreare Province è determinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, è necessario “ricreare il soggetto istituzionale delle Province, i cui vertici devono essere nominati con un meccanismo elettorale diretto”. Parlando nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano, il ministro ha aggiunto: “La ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni e Comuni è un qualcosa di determinante” e nell’ambito della riforma dell’autonomia “prevediamo che le regioni che assumano funzioni amministrative possano devolverle ai livelli inferiori, Comuni e Province”. (Rin)