Autonomia: Calderoli, nell’arco di un anno al via trasferimento competenze

- “Contiamo di avere entro la fine del 2022 uno strumento per la definizione dei Lep, dei costi standard e dei fabbisogni standard” e così “nell’arco di un anno dare il via al trasferimento di queste competenze” nell’ambito della riforma dell’Autonomia. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. Quello che ci attende ”non è un percorso semplice: c’è una Costituzione che aspetta di essere attuata e ci sono le rivendicazioni di alcune Regioni che vedono nell’autonomia un’ulteriore possibilità di crescita e successo”, ha concluso.(Rin)