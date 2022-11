Ischia: Pichetto Fratin, carcere sindaco? Nessun riferimento ad amministratore particolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La dichiarazione del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, secondo cui contro l'abusivismo edilizio ‘basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare’ è una riflessione di carattere generale e non fa riferimento ad alcun amministratore in modo particolare. Tantomeno si riferisce al commissario prefettizio che sta guidando in modo inappuntabile Casamicciola da quando è stata indicata dal governo”. È quanto si legge in una nota del ministero, nelle quale si sottolinea che “il ministro ha aggiunto: ‘io confischerei quello che è abusivo, e poi andrei a vedere caso per caso’”. “Secondo il ministro, infatti – si legge ancora –, ‘una cosa è condonare piccole inosservanze, che spesso le costruzioni si portano dietro da decenni. Altro sono i grandi abusi, le costruzioni in totale assenza di piani regolatori, in sfregio al paesaggio e alla sicurezza ambientale, che spesso vengono innalzate in una notte".(Rin)