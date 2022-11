© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La devastazione di Ischia, l’ansia per i dispersi, iI dolore per chi ha perso tutto “sono il risultato di un Paese fragile, in cui la tutela del territorio non è mai stata una priorità. La mia vicinanza alle famiglie colpite. Ai soccorritori, i nostri angeli, grazie”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. (Rin)