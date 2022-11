Ischia: Rotelli (Fd’I), da governo concretezza e non passerelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro Nello Musumeci “arriva una prova di concretezza ed operatività. Pure in tragedie come queste, i cittadini possono contare su un esecutivo che non fa passerelle ma fatti”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia. “Dal governo Meloni subito la dichiarazione dello stato di calamità, stanziamento di 2 milioni di euro e proroga degli adempimenti fiscali per i residenti di Ischia. Eccellente il lavoro della Protezione civile con il contributo delle forze dell'ordine a cui va in nostro plauso”, sottolinea Rotelli, che conclude: “Ora al lavoro in Parlamento affinché queste sciagure non accadono più". (Rin)