Ischia: De Luca, grazie a Meloni per vicinanza, necessari politiche di lungo periodo e stanziamenti imponenti

- “Ringrazio il presidente del Consiglio Meloni per la sua vicinanza e per la sua sensibilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai microfoni di Rainews24, a proposito della situazione ad Ischia. “Come regione – ha spiegato – abbiamo chiesto” al governo “lo stato di calamità, che credo sarà deliberato in questi minuti, la nomina di un commissario di governo per l’aspetto idrogeologico, e risorse aggiuntive, per completare questo intervento, rispetto a quelle stanziate dalla Regione Campania”. De Luca ha sottolineato che servono “politiche di medio-lungo periodo, stanziamenti imponenti, ultradecennali, apparati pubblici che funzionano, e norme di semplificazione radicale”. (Rin)