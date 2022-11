© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri “ha dichiarato lo stato di emergenza per Ischia, un passo importante per agire a sostegno delle popolazioni colpite. Sono stati stanziati 2 milioni di euro per far fronte alle prime spese e sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. (Rin)