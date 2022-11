Ischia: Delmastro, bene proroga chiusura Tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benissimo la proroga della chiusura della sezione distaccata del Tribunale di Ischia come una delle risposte immediate in termini di solidarietà e vicinanza alla popolazione di Ischia da parte della Presidenza del Consiglio e del ministro della Giustizia. Lo dichiara Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. “Nel Mille proroghe troveremo soluzioni anche per Lipari e Portoferraio. Lo Stato e la Giustizia non arretrano più. Sono sicuro che, nel corso del mandato, troveremo una soluzione definitiva alla domanda di giustizia delle isole minori", aggiunge Del Mastro. (Rin)