Ischia: Bonelli (Avs), governo risponde con soldi e non con regole

- Il governo Meloni su Ischia aveva l'occasione di lanciare un segnale importante: sbloccare il piano di adattamento climatico, rimasto nel cassetto del ministro Pichetto Fratin, e di ribadire il mai più condoni edilizi approvando la legge sullo stop al Consumo di suolo, che viaggia in Italia al ritmo di 2 mq/secondo. “Invece ancora una volta ai disastri si risponde, inadeguatamente, esclusivamente con i soldi e non con le regole”. Lo dichiara in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “C'era da aspettarselo da una destra che in Campania ha fatto campagna elettorale promettendo un nuovo condono edilizio. Di fronte a un'Italia che ha ad altissimo rischio idrogeologico che è sottoposta sempre di più agli eventi metereologici estremi legati al cambiamento climatico, abbiamo un governo che fa la guerra al clima e che ritiene che la politica energetica del futuro debba essere dalle fonti fossili, trivellare i nostri mari, e ad andare a prendere petrolio e gas nelle nostre terre. Stiamo guardando al passato, con queste politiche che sta rubando il futuro e provocano vittime e danni incalcolabili", aggiunge Bonelli. (Rin)