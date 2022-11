© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ischia “da oltre 24 ore soccorritori, volontari e tecnici lavorano per cercare i dispersi, riaprire le strade, raggiungere le zone isolate e assistere gli sfollati. Sull'isola è in corso il sopralluogo di Curcio per seguire l'azione di risposta all'emergenza”. È quanto si legge sul profilo Twitter della Protezione civile. (Rin)