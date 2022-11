Ischia: Anppe Vigili del fuoco, non bisogna inseguire emergenze, lavorare su prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo puntare - aggiunge - su strumenti di lungo periodo, quelli cioè che contemporaneamente guardano ad un orizzonte temporale lungo e richiedono più tempo per attuarsi, che mirano quindi a diminuire il più possibile, la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione. Per questo chiediamo un’inversione di tendenza al nuovo governo Meloni, serve una struttura ad hoc a livello centrale, composta da professionisti del settore e conoscenza del territorio, che si occupi solo di pianificazione e prevenzione del territorio, non possiamo più permetterci dopo la tragedia delle Marche a settembre e adesso ad Ischia, ad intervenire post disastro. Come dice Musumeci il territorio italiano è fragile, le risorse sono gestite in modo non omogeneo, troppi enti chiamati a decidere e così i fondi non bastano. Ecco perché servono studi di pianificazione urbanistica, ex ante, che tendono a delocalizzare abitazione, industrie e attività attualmente in aree a rischio, in aree urbane in sicurezza con monitoraggi continui sulla fragilità dell'intero Paese. Siamo - conclude Cordella - pienamente d'accordo con Musumeci, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali possono configurarsi come la più grande opera pubblica del Paese". (Rin)