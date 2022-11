© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento su Ischia contenuto nel decreto del 2018 sul Ponte di Genova “non era affatto un condono”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai 3. Conte ha precisato come si trattasse di una “procedura di semplificazione” per espletare più celermente l’esito delle pratiche. (Rin)