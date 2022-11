Ischia: Ferrante, da governo intervento tempestivo ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempestivo ed efficace l’intervento del governo rispetto alla tragedia che si è abbattuta sull’isola di Ischia. Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Stanziamento immediato di 2 milioni di euro con riserva di ulteriori e necessarie erogazioni dopo un’esatta quantificazione dei danni occorsi, avvio di una cabina di regia interministeriale per l’allocazione dei vari fondi destinati al contrasto al dissesto idrogeologico, programmazione di una non più rinviabile approvazione del piano nazionale di adeguamento ai cambiamenti climatici”, sottolinea Ferrante, che aggiunge: “Contestualmente Forza Italia ritiene necessario introdurre una nuova disciplina normativa sulla tutela del suolo e sulla rigenerazione urbana che abbia come stella polare la prevenzione e la programmazione sui nostri territori. Ciò anche al fine di superare impostazioni legislative emergenziali e non strutturali. A ciò deve essere affiancata una legislazione speciale in favore delle isole minori per consentire alle stesse di disporre di forze e mezzi sufficienti in caso di emergenze. Forza Italia si conferma baricentro, sprone e fucina di proposte valide e utili per il Paese". (Rin)