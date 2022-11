Ischia: Barbaro, completare carta geologica d’Italia, 18,4 per cento territorio a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La conoscenza del suolo e del sottosuolo, ottenibile anche con il completamento e l'aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi, rappresenta un passaggio fondamentale per la prevenzione di disastri e anche per l'individuazione delle risorse idriche, energetiche e minerarie. E per la sicurezza nella progettazione di infrastrutture: il 18,4 per cento del territorio nazionale, secondo il Rapporto 2021 sul dissesto idrogeologico in Italia curato proprio da Ispra, è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni”, sottolinea Barbaro, che aggiunge: “La ricerca indica come 1,3 milioni di abitanti siano a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Nella sola Campania sono 287.560 gli abitanti a rischio, residenti nelle aree a maggiore pericolosità per frane; oltre 110.000 famiglie, 85.500 edifici, 17.600 imprese e 1.500 beni culturali. Per quanto attiene Ischia, Il 49 per cento del territorio dell'isola di Ischia è classificato a pericolosità elevata e molto elevata per frane nei Piani di assetto idrogeologico – Pai”. (Rin)