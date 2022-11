Ischia: Calderoli, vicinanza a popolazione, serve piano nazionale per sicurezza territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provo sgomento per i tanti dispersi per la frana di Ischia e apprensione per i tanti sfollati, “desidero esprimere la mia vicinanza alla popolazione colpita, che ora aiuteremo in ogni modo possibile”. Lo dichiara il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli. “Intanto un grazie di cuore a tutti i soccorritori che stanno lavorando senza risparmiarsi per salvare vite e un grazie a tutti quelli che stanno portando i primi aiuti ai cittadini della zona colpita. Questa frana segue di poche settimane il tragico nubifragio costato troppe vite umane nelle Marche e ci conferma la necessità di affrontare la realtà di un territorio purtroppo a rischio in tutto il Paese da nord a sud”, sottolinea Calderoli, che aggiunge: “Dobbiamo prevenire, occorre un vero piano nazionale per mettere in sicurezza dal rischio idro geologico montagne, valli, torrenti e la galassia dei piccoli comuni situati nelle zone montane. Occorre mettere in sicurezza i nostri territori e possiamo farlo sfruttando anche le risorse disponibili grazie al Pnrr. Adesso pensiamo ai soccorsi, pensiamo a salvare vite e ad aiutare le famiglie, ma da lunedì pensiamo ad un piano nazionale per la messa in sicurezza del nostro territorio”. (Rin)