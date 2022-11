© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo chiudendo, credo in serata, la richiesta di uno stato di emergenza. Attendiamo di collegarci con la regione per formalizzare l’atto, in modo tale da consentire anche ai sindaci di essere ancora più operativi”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di un punto stampa con i cronisti sulla situazione ad Ischia. (Rin)