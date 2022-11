Ischia: Barbaro, ministero Ambiente lavorerà per prevenzione e messa in sicurezza territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alluvione a Casamicciola: continuano le operazioni di soccorso e il territorio è monitorato anche con l’utilizzo dei droni per trovare i circa 12 dispersi di cui allo stato attuale si ha notizia. “Superata l’emergenza il ministero lavorerà alacremente sugli strumenti più idonei di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Siamo addolorati per questo ulteriore grave avvenimento, legato al dissesto idrogeologico, presente in Campania”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro. (Rin)