Ischia: Piantedosi, cerchiamo ancora sotto il fango, troppi territori fragili

- Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. “Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista a “La Stampa”, in riferimento alla tragedia di Ischia. “A me preme sottolineare che tutto il personale dei Vigili del fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l'invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto estremamente più complicato”, ha sottolineato Piantedosi che, sulle forze da far scendere in campo in seconda battuta, ha aggiunto: "Le stiamo valutando in queste ore. Sul territorio sono già dispiegati operatori e mezzi adeguati. La risposta è stata completa e veloce. Dobbiamo garantire adeguate risorse anche per i giorni prossimi”. “Tragiche calamità naturali come quella di ieri a Casamicciola – ha concluso – ripropongono inevitabilmente il tema della prevenzione e mitigazione del rischio. È indispensabile impegnarsi per mettere in sicurezza i nostri territori ed in questa direzione dovremo investire tenendo conto delle tante fragilità e vulnerabilità”. (Rin)