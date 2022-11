Ischia: Anppe Vigili del fuoco, non bisogna inseguire emergenze, lavorare su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nubifragio che ha colpito l'isola di Ischia, causando allagamenti e danni ovunque ci deve far riflettere. “Non è più possibile confinare il problema disastri, però, alla sola politica di gestione delle emergenze, servono riforme strutturali, ecco perché siamo d'accordo con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci che ha confermato che non bisogna inseguire le emergenze, ma una delle priorità del governo deve essere la messa in sicurezza del Paese”. Così in una nota Fernando Cordella, presidente del sindacato Anppe Vigili del fuoco. “A Casamicciola, a seguito di alcune frane, diverse persone risulterebbero disperse, inviate sull'isola diverse unità dei Vigili del fuoco dalla terra ferma, anche dal Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia per le numerose richiesta di soccorso", riporta Cordella. (segue) (Rin)