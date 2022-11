Ischia: Conte, applicare “Proteggi Italia”, utilizzata piccolissima parte soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ischia è una tragedia in un territorio violentato dal dissesto idrogeologico. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere il dissesto idrogeologico ma questo governo eredita un “Proteggi Italia” che va applicato. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai 3. Conte ha sottolineato come con il piano “Proteggi Italia” siano stati stanziati 11,5 milioni di euro per mettere in sicurezza edifici pubblici e privati ma di quei milioni “è stata spesa una piccolissima parte”. (Rin)