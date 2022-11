Migranti: Roma, Milano, Napoli e altri Comuni fanno rete per accoglienza profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i firmatari della proposta anche l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari: "L'ospitalità in casa - sostiene Funari - è una risorsa preziosa e può essere ben integrata con i sistemi della prima accoglienza, a partire dal sistema Sai (Sistema accoglienza integrazione). Ci uniamo oggi in una rete, che ha già sperimentato con successo tante storie dell'accoglienza in famiglia, perché riteniamo che l'obiettivo di ogni Comune sia quello di avere strumenti che vadano oltre un'accoglienza emergenziale, che purtroppo noi a Roma conosciamo bene. In questi mesi abbiamo sperimentato anche l'accoglienza in famiglia di tante mamme e bambini fuggiti dall'Ucraina: un esempio importante di un approccio strutturato che potrebbe essere valorizzato nell'ambito del sistema Sai". (segue) (Rer)