Migranti: Roma, Milano, Napoli e altri Comuni fanno rete per accoglienza profughi (3)

- Margherita Colonnello, assessora al Sociale del Comune di Padova, ha spiegato: "Questa firma oggi rappresenta solo apparentemente un piccolo gesto, ma in realtà abbiamo sottoscritto un impegno importante per tutto il nostro Paese. Abbiamo sperimentato, e vogliamo continuare a sperimentare, l'accoglienza in famiglia nelle nostre città e nei nostri comuni e vogliamo che questa modalità diventi una opportunità strutturale del sistema di accoglienza in Italia. Siamo qui perché Padova ha appena concluso la partecipazione a un progetto europeo che ci ha permesso di sperimentale l'accoglienza in famiglia. E' stato un successo, a dimostrazione che le comunità e gli enti locali sono pronti a fare la propria parte in questa direzione. Siamo qui anche perché c'è stato un passaparola spontaneo che ha portato alla creazione di questa rete di amministrazioni, che è naturalmente aperta alla partecipazione di chi vorrà farne parte". Monica Fedeli, pro-rettrice alla Terza missione dell'Università di Padova, ha sottolineato: "L'università di Padova è parte integrante della città, la città stessa è un grande campus universitario e quindi la collaborazione con il Comune è stretta e ben avviata da molto tempo. La mia presenza qui è proprio per rinforzare questa collaborazione, integrazione e unità di intenti nel campo dell'accoglienza". (segue) (Rer)