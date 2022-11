Ischia: De Poli (Udc), solidarietà e vicinanza a cittadini, dolore per vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e vicinanza alla popolazione di Ischia “colpita da un'ondata di maltempo che ha causato morti e diversi dispersi tra cui un neonato. Condoglianze alle famiglie delle vittime e grazie a tutti i soccorritori che stanno lavorando incessantemente per aiutare i cittadini in difficoltà e ricercare i dispersi! È necessario intervenire immediatamente per sostenere la popolazione”. Lo dichiara in una nota il senatore Udc, Antonio De Poli. (Rin)