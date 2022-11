© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sgomento per le immagini che arrivano da Ischia. “Ora il pensiero e le preghiere vanno ai morti e alle loro famiglie. Ma subito dopo si dovranno mettere in sicurezza i territori che sono a rischio idrogeologico, con tempi e procedure completamente diverse dal passato”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)