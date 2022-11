Ischia: Leodori-D'Amato (Pd), vicino a cittadini, Lazio mette a disposizione servizi assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è vicino ai cittadini di Ischia in questo momento di dolore. E' stata allertata la Protezione civile regionale e il Sistema sanitario e ci mettiamo a disposizione del Sistema nazionale di protezione civile per ogni esigenza. Esprimiamo la vicinanza a tutta la comunità dell'isola e alla Regione Campania". Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. (Com)