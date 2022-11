Ischia: Rampelli (Vpc-Fd’I), dissesto è emergenza da oltre 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia che ha colpito la comunità ischitana colpisce l'Italia intera. Un'isola che solo a nominarla ci evoca mare, sole, natura amica vacanze e gioia è oggi costretta a piangere le sue vittime”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. “Quello che per decenni è stato sistematicamente ignorato, il dissesto idrogeologico – ha proseguito –, si riprende i suoi spazi con gli interessi. Sono certo che i ministri Salvini e Giorgetti sapranno stimolare l'Ue ad aprire un nuovo capitolo, che preveda adeguati fondi europei da destinare a un territorio fragile, il più fragile del Continente e trascurato da oltre 50 anni”. “Consolidamento, riforestazione, prevenzione, agevolazioni per adeguamenti antisismici, lotta più efficace all'erosione delle coste, piani di sostituzione edilizia con premi di cubatura per liberare le aree geologicamente e paesaggisticamente critiche senza traumi per chi le abita. C'è molto da fare, di innovativo e urgente, per dare il segnale di una svolta. Intanto, un abbraccio solidale agli ischitani e ai campani così duramente colpiti", ha concluso.(Rin)