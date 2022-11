Ischia: Gualtieri, Roma vicina a tutta la comunità colpita dalla frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è vicina alle famiglie, ai sindaci e a tutta la comunità di Ischia colpita dalla frana. Grazie ai soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi. Tragedie come queste richiamano tutti all'urgenza di intervenire sui cambiamenti climatici per la cura del territorio". Lo scrive in un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)