Ischia: Tajani, governo farà tutto ciò che serve per aiutare intera isola

- Il governo farà “tutto ciò che serve per tutelare un territorio così importante e così ripetutamente ferito da calamità naturali”, è un dovere “far sentire la sua vicinanza alla popolazione” di Casamicciola e dell’isola di Ischia. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa a Napoli organizzata in occasione della frana che ha colpito oggi il comune di Casamicciola nell’isola di Ischia. Tajani ha espresso la sua vicinanza alle famiglie colpite dal disastro. “Il governo è pronto a fare la sua parte sotto tutti i punti di vista”, ha affermato Tajani, sottolineando le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Farà fatto tutto necessario per aiutare Casamicciola e l’isola di Ischia”. Tajani ha aggiunto che è dovere del governo “far sentire la sua vicinanza alla popolazione dell’isola”. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha ringraziato “di cuore” tutti soccorritori che hanno agito nelle prime ore di stamane per salvare persone “per mare e per cielo”. (Res)