Migranti: Roma, Milano, Napoli e altri Comuni fanno rete per accoglienza profughi (4)

- Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato all'immigrazione di Anci, ha concluso: "Il sistema Sai è un sistema che con suoi limiti e i suoi problemi funziona e dà risposte, in termini pratici, alla necessità che noi tutti abbiamo. Il percorso che ha avviato l'assessora Margherita Colonnello, e al quale tutti noi abbiamo aderito oggi, ci consente, con un impegno di cui mi faccio carico, di portare all'attenzione del Ministero, di tutte le politiche nazionali e del governo una modalità che può essere una ulteriore presa in carico e di accompagnamento verso la cittadinanza delle persone che arrivano sul nostro territorio. Ora abbiamo una base vera, con Comuni importanti, su cui appoggiare una proposta da portare alla valutazione del Ministero, come miglioramento del sistema di accoglienza che già abbiamo. L'Anci su questo tipo di proposta ci lavorerà". Al Convegno hanno partecipato anche: l'Università degli Studi di Padova, Welcome Refugees Italia, Unhcr, Comunità di Sant'Egidio, Forum del Terzo Settore. (Rer)