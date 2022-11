Ischia: Santanchè, vicinanza e supporto alla comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sto seguendo con apprensione il susseguirsi delle notizie e l’evoluzione degli eventi. “Esprimo tutta la mia vicinanza ai cittadini ed ai Sindaci per la tragedia che li ha colpiti”. Lo dichiara in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Un ringraziamento speciale alle Forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco e ai soccorritori impegnati in prima linea per ritrovare i dispersi e mettere in sicurezza persone e case. Grazie alle Forze armate per la disponibilità dimostrata a scendere in campo e grazie anche agli albergatori che hanno da subito messo a disposizione le loro strutture per ospitare le famiglie sfollate. Come ministro del Turismo mi impegnerò per dare massimo supporto a questa terra bellissima ora ferita ma che tornerà presto a brillare”, aggiunge Santanchè. (Rin)