Ischia: Curcio, attività in corso, sarà notte impegnativa

- “Le attività sono in corso, si stanno cercando i dispersi e si sta provando a definire lo scenario”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di un punto stampa con i cronisti sulla situazione ad Ischia. “L’azione oggi – ha spiegato – è stata particolarmente difficile per le condizioni meteo”. “Sarà una notte impegnativa per tutti coloro che si alterneranno nei soccorsi”, ha aggiunto. (Rin)