- “Mobilitate squadre per il soccorso e volontari per l’assistenza alla popolazione” di Ischia, e “nelle ore notturne si opererà con l’ausilio di fari”. È quanto si legge sul profilo Twitter del Dipartimento della Protezione civile. “Massimo impegno del sistema per raggiungere le zone isolate a causa degli effetti del maltempo”, si legge ancora. (Rin)