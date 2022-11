Ischia: Unicredit a sostegno di privati e imprese dell’isola colpiti dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, Unicredit ha varato diversi interventi di sostegno a favore della comunità colpita dalla calamità. Tra le iniziative predisposte dalla banca – riferisce una nota – in favore di chi ha subìto danni in conseguenza del nubifragio, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate dal maltempo; e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori colpiti dall'evento atmosferico. Unicredit mette inoltre a disposizione un prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti ad Ischia che hanno subìto danni a causa del maltempo e il "Pacchetto nuovo credito alle imprese", con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate, in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall'evento. Remo Taricani, Deupty Head di Unicredit, oggi a Napoli per assistere alla prima del San Carlo di cui Unicredit è main sponsor, annullata per lasciare spazio al silenzio ed al rispetto per chi ha subito una grave perdita, afferma: "Esprimiamo la nostra massima vicinanza a tutte le famiglie isolane colpite dalla frana e, a conferma della vicinanza di Unicredit ai territori in cui opera, ci siamo tempestivamente attivati a sostegno di tutte le realtà dell'isola che stanno subendo danni a causa del maltempo. Abbiamo infatti reso subito disponibile un pacchetto di interventi straordinari, una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”. (Rin)