Ischia: Crosetto, la Difesa è la prima a scendere in campo nelle emergenze nazionali

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Difesa è la prima a scendere in campo nelle emergenze nazionali. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in conclusione del suo intervento oggi all’evento “Dream Time” a Firenze organizzato dal Quotidiano Nazionale. “La Difesa è anche quella che oggi ha gli elicotteri che hanno portato i vigili del fuoco a Ischia, che vanno a prendere le persone, (è quella) che fa partire una nave e la rischiera davanti all’isola, perché se servisse è pronta ad accogliere le persone o i feriti. La Difesa è, oltre a quella che deve difendere il Paese, anche quella che in ogni calamità naturale è la prima a scendere in campo al fianco dei vigili del fuoco o della Protezione civile”, ha detto il ministro riferendosi all’emergenza provocata dal maltempo questa mattina a Ischia. Nel corso del suo intervento il ministro ha discusso dei principali temi di attualità politica e della guerra in Ucraina.(Res)