Ischia: Sangiuliano, giornata di lutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo il mio cordoglio ai familiari delle vittime. Speriamo che il numero non cresca e che tutte le persone disperse possano essere ritrovate”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso di un punto stampa con i cronisti. Il ministro ha espresso “solidarietà a chi ha perso la casa, ai feriti e a tutta la popolazione di Ischia”. “Con il sindaco di Napoli - ha spiegato - ci siamo immediatamente consultati e abbiamo convenuto di sospendere e riprogrammare la prima del San Carlo, che non ci sembrava il caso di tenere in questa giornata luttuosa”. (Rin)