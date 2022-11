Ischia: Castellone (M5s), vicini a cittadini e sindaci, grazie a chi porta aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Esprimo la più sentita vicinanza ai cittadini di Ischia e ai sindaci dell'isola, che devono fare i conti con le conseguenze di un nubifragio devastante e di una frana che ha colpito un territorio fragilissimo e non ancora messo in sicurezza dopo i danni del recente terremoto”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. “I soccorritori stanno lavorando in modo incessante da ore per prestare aiuto alla popolazione nonostante le condizioni estreme, la pioggia che continua a scendere incessante ed i collegamenti marittimi interrotti. A tutti loro va il mio ringraziamento”, ha aggiunto. (Rin)