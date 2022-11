Ischia: Bernini, un abbraccio a popolazione, grazie a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie che arrivano da Casamicciola “avvicinano tutti in un comune e fraterno abbraccio. Il mio pensiero va a tutti gli ischitani e alle famiglie dei dispersi. Un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per portare soccorso in questa terribile tragedia”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (Rin)