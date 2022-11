Migranti: Roma, Milano, Napoli e altri Comuni fanno rete per accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti rappresentanti di diversi comuni italiani (tra cui Roma, Milano, Napoli, Padova e Bologna) si sono riuniti oggi, presso la sala della giunta del Comune di Padova, per presentare al sindaco di Prato e delegato all'immigrazione dell'Anci, Matteo Biffoni, una proposta che prevede che l'accoglienza in famiglia di profughi sia inserita tra le norme che regolano il sistema di accoglienza del Paese. Il documento verrà approfondito dall'Anci nazionale per essere successivamente presentato al ministro degli Interni, Matteo Salvini. Tra i principi ispiratori: uscire dalle logiche dell'emergenza immigrazione, costruire percorsi condivisi tra amministrazione, cittadini e terzo settore e fare tesoro delle esperienze e di quanto appreso in questi anni dell'accoglienza in famiglia. (segue) (Rer)