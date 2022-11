Ischia: Ferrante, vicini a popolazione, lotta a dissesto e messa in sicurezza territori priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo segue con apprensione la situazione sull’isola di Ischia, ed in particolare nel Comune di Casamicciola, a seguito della frana avvenuta all’alba. “Siamo vicini alla popolazione colpita, ai sindaci dei Comuni coinvolti ed ai soccorritori che sono impegnati nella ricerca dei dispersi”. Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “La regione Campania chieda subito lo stato di calamità naturale e venga assicurato agli ischitani immediato e massimo supporto nella ricerca dei dispersi e nel risarcimento degli ingenti danni che la furia della natura ha provocato. L’impegno nella lotta al dissesto idreologico e nella messa in sicurezza dei territori deve essere prioritario nell’agenda di governo", aggiunge Ferrante. (Rin)