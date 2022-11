© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprensione e dolore per le immagini che arrivano da Casamicciola, a Ischia. Con profondo cordoglio mi stringo alle famiglie delle vittime di questa tragedia.Un grazie di cuore ai soccorritori che eroicamente in queste ore difficili lavorano senza sosta per salvare vite". Lo scrive su Twitter Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)