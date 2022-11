Ischia: ministero Difesa, vicini alle famiglie colpite dalla frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ha espresso vicinanza alle famiglie colpite dalla frana di Ischia e alle comunità locali. E’ quanto riporta un tweet pubblicato dal ministero. “La Difesa si stringe intorno alle famiglie colpite da frana di Ischia, Casamicciola e alle comunità locali. Ringraziamo i sindaci, tutte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il grande lavoro che stanno facendo per trovare i dispersi e mettere in sicurezza persone e case”, si legge nel messaggio.(Res)