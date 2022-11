Ischia: sindaco a cittadini, “restate nelle vostre abitazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l'evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a seguito del violento nubifragio che ha colpito l’isola a partire dalle ore 5 di oggi. (Rin)