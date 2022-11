Ischia: Foti (Fd’I), immagini drammatiche, al fianco di Vigili del fuoco e Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Drammatiche le immagini che arrivano da Casamicciola in provincia di Napoli, dove il maltempo ha provocato una frana. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Ci sarebbero almeno 12 dispersi tra cui un neonato. Siamo al fianco dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e di tutti i volontari che in queste ore stanno lavorando senza sosta per liberare le famiglie intrappolate nel fango. Fratelli d’Italia è vicina alle comunità dell’isola in questo difficile momento”, aggiunge Foti. (Rin)