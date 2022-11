Ischia: Decaro (Anci), ci stringiamo ai sindaci, territorio italiano è troppo fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci italiani “si stringono agli amministratori di Ischia e alle loro comunità duramente colpite dalla catastrofe che ha devastato i centri abitati e causato tante vittime”. Lo dichiara in una nota il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. “Saremo vicini a loro con ogni mezzo, per la prima emergenza e per la ricostruzione. Solo quattro giorni fa - aggiunge Decaro - aprendo l'assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo, avevamo ricordato quanto fragile sia il nostro Paese, quante sofferenze e quanti lutti vengano causati ogni anno da eventi atmosferici figli del cambiamento climatico ma soprattutto del cattivo stato di manutenzione del territorio. Purtroppo dobbiamo di nuovo contare perdite umane e danni, dovremo tutti impegnarci perché eventi di questa gravità non debbano più ripetersi". (Rin)