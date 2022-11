Ischia: Boccia (Pd), massima vicinanza dem a soccorritori e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima vicinanza da tutta la comunità dem campana e nazionale alle famiglie di Casamicciola colpite dalla frana e ai soccorritori coordinati dalla Protezione civile centrale e della Regione Campania, che sono al lavoro senza sosta per salvare vite umane e dare aiuto sostegno alle comunità locali”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, senatore Pd e commissario Pd Campania. “A tutti i sindaci del Pd – ha proseguito – abbiamo chiesto la totale disponibilità per aiuti di diversa natura, verso le amministrazioni di Ischia e le comunità colpite. È inaccettabile che nel 2022 accadano tragedie così. Ora tutti al lavoro per salvare tutti, poi sarà obbligatorio discutere dell’ennesima inaccettabile tragedia”.(Rin)