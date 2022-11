© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 5 di oggi è in corso a Ischia un nubifragio con allagamenti e smottamenti. A Casamicciola una frana ha travolto una casa, e sono in corso ricerche di eventuali dispersi. Un’auto è stata trascinata in mare, i due occupanti sono stati salvati. Sono stati inviati rinforzi da Napoli. È quanto si legge sul profilo Twitter dei Vigili del fuoco. (Rin)