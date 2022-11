© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in partenza via mare da Napoli e da Pozzuoli le squadre di soccorso dirette a Ischia per portare aiuto alla popolazione. È quanto riferisce il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, spiegando che l’ultimo traghetto dal Capoluogo è previsto in partenza tra pochi minuti. (Rin)